https://it.sputniknews.com/20211214/flotta-russa-del-mar-nero-monitora-fregata-francese-auvergne-14176610.html

La flotta russa del Mar Nero monitora la fregata francese Auvergne

La flotta russa del Mar Nero monitora la fregata francese Auvergne

La nave ha fatto il proprio ingresso nelle acque del Mar Nero nelle scorse ore. 14.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-14T08:31+0100

2021-12-14T08:31+0100

2021-12-14T09:15+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/474/42/4744233_0:61:3427:1988_1920x0_80_0_0_4511c35214a07ec21b7f50e3f2072e08.jpg

Le forze della flotta russa del Mar Nero stanno tenendo d'occhio la fregata francese Auvergne, che è entrata nelle acque del Mar Nero.Lo ha riferito questa mattina il Centro di controllo della difesa nazionale del ministero della Difesa russo.La scorsa settimana, aerei da combattimento russi erano stati fatti decollare per intercettare e accompagnare degli aerei da guerra francesi Rafale e Mirage-2000, nonché un aereo cisterna C-135 dell'aeronautica francese, mentre sorvolavano il Mar Nero.Sebbene la Francia non abbia dispiegato navi da guerra nel Mar Nero da settembre 2020, a febbraio e maggio 2021 sono stati condotti voli di sorveglianza e missioni per sondare la sicurezza dei confini marittimi della Russia, con jet russi decollati per intercettare e scortare ogni volta potenziali velivoli non autorizzati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo