Firenze, inaugurata statua allo scrittore russo Fyodor Dostoevskij - Foto, Video

A Firenze nel Parco delle Cascine è stato inaugurato la statua allo scrittore russo Fyodor Dostoevskij. 14.12.2021, Sputnik Italia

Alla cerimonia di apertura presso il Parco delle Cascine hanno partecipato l’autore della statua scultore russo, membro dell'Accademia Russa delle Arti Aydin Zeynalov,il Consigliere del Presidente della Federazione Russa per la Cultura Vladimir Tolstoj, il Ministro Consigliere dell’Ambasciata russa in Italia Maxim Burlyay, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni, oltre a rappresentanti della comunità culturale e scientifica.“Accogliamo con grande onore e anche emozione questo prezioso dono, la statua dello scultore russo, membro dell’Accademia russa delle Belle arti, Aidyn Zeinalov, che sarà posizionata nel viale che porta il nome di Fyodor Dostoevskij, nel Parco delle Cascine. È un doveroso ricordo per un grandissimo scrittore, a 200 anni dalla nascita, che ha legato un pezzetto della sua vita alla nostra città. Dostoevskij ha soggiornato per due volte a Firenze: una volta, per pochissimi giorni, nel 1862, ma tanto bastò per ammaliarlo; e successivamente tra il 1868 e il 1869, in una casa vicino a piazza Pitti, dove oggi una targa lo ricorda. E fu proprio in quella casa che trovò ispirazione per terminare l’Idiota", ha dichiarato il Sindaco di Firenze Dario Nardella."A San Pietroburgo, la missione fu soprattutto culturale, perché Firenze fu invitata al Forum culturale internazionale della città, il più importante e partecipato evento culturale della Russia, e fu firmato uno storico accordo di collaborazione fra Orchestra della Toscana e Orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, istituzione tra le più antiche e prestigiose del mondo. L’Orchestra Mariinsky ha tra l’altro suonato sabato scorso, 11 dicembre, al teatro del Maggio musicale fiorentino, diretta dal maestro Valery Gergiev, che è tornato sul podio del Teatro fiorentino a distanza di sei anni dall’ultima volta. Al termine del concerto, ho consegnato al maestro Gergiev le Chiavi della Città, come segnale di riconoscimento a una delle figure più autorevoli al mondo nella direzione d’orchestra, un ulteriore tassello di un’amicizia - quella tra Firenze e la Russia - che si consolida e si rinnova", ha detto il Sindaco di Firenze.

