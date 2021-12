https://it.sputniknews.com/20211214/fine-vita-flick-sono-cattolico-ma-la-legge-e-da-approvare-14178241.html

Fine vita, Flick: "Sono cattolico, ma la legge è da approvare"

Fine vita, Flick: "Sono cattolico, ma la legge è da approvare"

Secondo il costituzionalista, il documento è da approvare, per colmare un enorme vuoto legislativo. 14.12.2021, Sputnik Italia

La legge sul fine vita, che sarà votata prossimamente dalla Camera dei Deputati, è da approvare subito.Ad affermarlo, in un'intervista a La Repubblica, è l'ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick.Secondo l'ex togato, il testo di legge è da approvare "perché rende più concreti i quattro paletti della Consulta attraverso una formula più generale e non legata al caso specifico".La legge sul suicidio assistitoNella giornata di ieri, l’Aula della Camera ha iniziato la discussione generale sul testo di otto articoli sul fine vita, nato dopo anni di confronto e due sollecitazioni della Corte Costituzionale sulla necessità di colmare il vuoto normativo.Per l'approvazione della norma, il centrosinistra sembrerebbe avere i numeri alla Camera, con uno scarto di circa 25 voti, mentre è più risicata la maggioranza al Senato.Forte, tuttavia, il rischio di franchi tiratori, che, con il sistema del voto segreto, potrebbero affossare la legge come accaduto con il Ddl Zan.

