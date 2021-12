https://it.sputniknews.com/20211214/fico-la-legislatura-prosegua-fino-al-2023-14180468.html

Fico: "La legislatura prosegua fino al 2023"

Il presidente della Camera ha rivelato quando sarà resa nota la data dell'elezioni del presidente della Repubblica. 14.12.2021, Sputnik Italia

"A prescidere da tutto, la legislatuta credo che debba proseguire fino al 2023, in questo momento d'emergenza l'Italia non credo si possa permettere la campagna elettorale".Ad affermarlo, nel corso del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, a Montecitorio, è stato il presidente della Camera, Roberto Fico.Il deputato pentastellato ha qindi risposto ad alcune domande, perlopiù relative alle prossime elezioni del presidente della Repubblica, che si terranno nel mese di gennaio.Per quanto riguarda la fatidica data del voto per il presidente della Repubblica, il presidente della Camera ha rivelato che sarà comunicata "nella lettera per la convocazione del Parlamento in seduta comune, che sarà inviata il 4 gennaio".

