https://it.sputniknews.com/20211214/eni-si-rafforza-in-algeria-firmato-nuovo-contratto-da-135-milioni-di-barili-14185194.html

Eni si rafforza in Algeria: firmato nuovo contratto da 135 milioni di barili

Eni si rafforza in Algeria: firmato nuovo contratto da 135 milioni di barili

E un protocollo di intesa sulla transizione energetica. Descalzi: gli accordi testimoniano l’impegno nostro e di Sonatrach di proseguire nella strategia di... 14.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-14T21:29+0100

2021-12-14T21:29+0100

2021-12-14T21:29+0100

algeria

petrolio

eni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/106/63/1066317_0:249:2000:1374_1920x0_80_0_0_487ab1f2757185d76c171bd807d35f21.jpg

Si consolida la posizione e la presenza di Eni in Algeria. Il colosso del cane a sei zampe, infatti, ha firmato un nuovo contratto petrolifero e un protocollo d'intesa sulla transizione energetica.Le intese sono state firmate dall’amministratore delegato di Sonatrach, Toufik Hakkar, e dal numero uno di Eni, Claudio Descalzi, ad Algeri. Presente anche il ministro dell’Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, e l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese.L’area di riferimento è presidiata da Eni dal 1981 e si estende per 7.880 chilometri quadrati.Il contratto è relativo a una zona che si trova vicino ad asset produttivi già operati dalla joint venture Eni-Sonatrach: Menzel Ledjemet Est e Central Area Field Complex.Descalzi: “Una conferma”Per l’ad di Eni, “la firma di questi accordi è la testimonianza dell'impegno di Sonatrach e di Eni a proseguire nella strategia condivisa di sviluppo accelerato dei progetti, e di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito del nostro impegno comune al raggiungimento della neutralità carbonica".Intanto, per quanto riguarda il protocollo d’intesa per la cooperazione nel settore della transizione energetica, prevede la valutazione di opportunità congiunte nei campi delle rinnovabili, dell’idrogeno, della cattura, utilizzo e stoccaggio della CO2, della bio-raffinazione, e di molteplici altre iniziative in linea con i rispettivi obiettivi di decarbonizzazione.

algeria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

algeria, petrolio, eni