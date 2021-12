https://it.sputniknews.com/20211214/elon-musk-persona-dellanno-la-scelta-e-controversa-sui-social-14175934.html

Elon Musk persona dell’anno: la scelta è ‘controversa’ sui social

Lunedì, la rivista Time ha rivelato la sua scelta per la persona dell’anno: si tratta di Elon Musk, il fondatore di SpaceX e Tesla, attuale uomo più ricco del... 14.12.2021, Sputnik Italia

Probabilmente, in America molti avrebbero preferito Dolly Parton, Britney Spears o Stacey Abrams, stando ai commenti postati sui social, sui quali molti hanno definito "ingiusto" che un "miliardario narcisista" che "non paga le tasse" sia consacrato come Persona dell’Anno.Da noi la scelta è stata, tutto sommato, ritenuta comprensibile, vista la somma dei commenti, che, tuttavia, non sono stati certo privi di italico sarcasmo in molti casi.Qui di seguito, ne abbiamo selezionati alcuni particolarmente spiritosi e critici, mischiati ad altri invece piuttosto convinti della scelta (anche se in apparente minoranza).Oltre a Musk persona dell’anno, il Time ha scelto la cantante Olivia Rodrigo come intrattenitrice dell’anno e la ginnasta Simone Biles come atleta dell'anno. Gli eroi dell'anno sono stati, invece, i ricercatori che hanno partecipato agli studi sui vaccini COVID.Musk è stato salutato dal Time come l'uomo che "aspira a salvare il nostro pianeta" e "a procurarcene uno nuovo da abitare". Ad aprile, la sua società SpaceX si è assicurata un contratto esclusivo con la NASA per portare gli astronauti americani sulla Luna per la prima volta dal 1972.

