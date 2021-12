https://it.sputniknews.com/20211214/danimarca-compagnia-vendeva-carburante-per-aerei-in-siria-multata-per-4-milioni-di-euro-14180319.html

Danimarca, compagnia vendeva carburante per aerei in Siria: multata per 4 milioni di euro

Un tribunale in Danimarca ha inferto alla compagnia Dan-Bunkering una multa di 30 milioni di corone (circa 4 milioni di euro) per l'accusa di aver venduto... 14.12.2021, Sputnik Italia

"Il tribunale di Odense ha dichiarato le compagnie colpevoli di aver venduto 172 tonnellate di carburante per aviazione, in violazione al divieto UE. Dan-Bunkering e Bunker Holding (società madre) saranno multate per milioni di corone per aver violato le sanzioni dell'UE nei confronti della Siria. Il direttore della società è stato condannato a quattro mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena", riporta TV-2.Il tribunale ritiene che la società abbia venduto carburante per un importo di 648 milioni di corone danesi (circa 87 milioni di euro), nel quadro di 33 accordi.Bunker Holding dovrà pagare una multa di 4 milioni di corone, per aver partecipato a otto accordi. Inoltre, il tribunale ha stabilito il sequestro di 15,6 milioni di corone danesi (2,1 milioni di euro) di profitto.La Siria ha più volte definito le sanzioni dell'UE nei confronti di Damasco "illegittime" e "disumane".

