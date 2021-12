https://it.sputniknews.com/20211214/creiamo-degli-esclusi-14179960.html

I nuovi esclusi della pandemia

I nuovi esclusi della pandemia

Nessuno escluso, né amanti di flamenco (Milano Flamenco Festival), né amanti di persone dello stesso sesso (festival internazionale di cinema Lgbtq).Ma, amaramente, nascono i nuovi esclusi, italiani o stranieri che soggiornano regolarmente nel Belpaese e che non possono accedere al teatro, perché non hanno il green pass rafforzato. Magari hanno fatto un vaccino valido in altri paesi, ma non in Italia, oppure non lo possano fare per motivi di salute (e non riescono ad ottenere l’esenzione per diversi strani motivi) o semplicemente non sono convinti e non lo vogliono fare.Fino al 6 dicembre erano disposti a fare i tamponi, spendendo soldi e tempo pur di andare a teatro, come una ragazza che conosco.La cosa sorprendente è che per visitare i musei basta solo un green pass normale (che si può ottenere facendo tampone rapido, per 48 ore).Questa testimonianza l’ho raccontata agli assessori comunali e regionali e ai vertici del teatro. Ho chiesto cosa si può fare per queste persone, e se non sarebbe più giusto allineare le regole del teatro con quelle del museo?La risposta è stata abbastanza secca: "Le regole non le scriviamo noi, noi ci adattiamo e siamo già fortunati che siamo aperti”.Quindi si gode lo spettacolo chi può, dimenticandosi dei nuovi esclusi.L'opinione dell'autore può non riflettere la posizione della redazione

