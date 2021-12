"Livello 4: rischio molto alto di COVID-19. Evitate viaggi verso queste destinazioni", questa è la descrizione del livello di rischio sul sito web di CDC. Il regolatore consiglia a coloro che hanno intenzione di mettersi in viaggio verso queste mete di essere completamente vaccinati.Stando alle nuove disposizioni dei CDC, al momento ci sono 80 paesi classificati a livello 4, tra cui anche l'Italia. Oltre al Belpaese, nell'elenco sono stati inseriti anche Groenlandia e Mauritius.Secondo gli standard del regolatore statunitense, le zone a rischio molto alto di COVID-19 sono quelle in cui, negli ultimi 28 giorni, sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 abitanti.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC), uno dei regolatori sanitari statunitensi, hanno aggiornato le raccomandazioni per i viaggiatori. A partire... 14.12.2021, Sputnik Italia

COVID, per gli USA l'Italia è rischio alto: sconsigliati i viaggi verso il Belpaese

© Sputnik Vai alla galleria fotografica Duty Free all'aeroporto di Los Angeles © Sputnik / Vai alla galleria fotografica

