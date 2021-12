https://it.sputniknews.com/20211214/covid-italia-sileri-difficilmente-si-arrivera-di-nuovo-ad-avere-zone-rosse-14181880.html

Covid Italia, Sileri: "Difficilmente si arriverà di nuovo ad avere zone rosse"

Il sottosegretario alla Salute ha affrontato anche il tema dell'estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune categorie specifiche di lavoratori. 14.12.2021, Sputnik Italia

La possibilità di tornare ad avere delle zone rosse in Italia dovute alla pandemia di Covid-19 è piuttosto remota.Ad affermarlo, in Commissione Affari costituzionali sul tema Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19, è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.Sileri è quindi intervenuto sull'estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune categorie, quali docenti, personale ATA e forze dell'ordine, sottolineando l'importanza di tale norma.Per il sottosegretario, l'introduzione dell'obbligatorietà vaccinale risponde ai "principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla potestà legislativa dello Stato", oltre che all'obbligo di garantire delle cure efficaci in condizioni di eguaglianza in tutto il Paese.L'estensione dell'obbligo vaccinaleA partire dalla giornata di domani, mercoledì 15 dicembre, scatta l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola.Presidi, collaboratori scolastici, docenti e personale tecnico amministrativo saranno tutti tenuti a sottoporsi alla vaccinazione, dalla scuola materna alle superiori statali.Inoltre, il vaccino diventerà obbligatorio per i dipendenti delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

