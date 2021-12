https://it.sputniknews.com/20211214/covid-bassetti-mostra-in-tv-le-tac-dei-pazienti-no-vax-avremmo-potuto-non-vederle-piu-14176458.html

Covid, Bassetti mostra in TV le tac dei pazienti no-vax: "Avremmo potuto non vederle più"

Secondo il primario di Malattie Infettive del San Martino di Genova, con una maggiore copertura vaccinale della popolazione si sarebbero potuti evitare i casi... 14.12.2021, Sputnik Italia

Matteo Bassetti, intervenendo nel corso del programma Stasera Italia, su Rete 4, ha mostrato le tac di pazienti attualmente ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, del quale è primario."Queste sono le immagini di alcuni pazienti non vaccinati. Le macchie bianche che si vedono segnalano che il polmone, in quelle zone, scambia meno aria, provocando la famosa fame d'aria che nei primi mesi della pandemia aveva spaventato molti pazienti", ha fatto notare l'esperto, che ha sottolineato come questa condizione non sarebbe da augurare "neanche al peggior nemico".Bassetti ha poi posto l'accento sulle immagini delle vie respiratorie di tre pazienti non vaccinati e sugli "effetti devastanti che il virus ha sul polmone".Secondo il primario, le tac dei 50-60enni danno mostra di una "devastazione a livello polmonare causata dalla variante Delta che non vedevamo nemmeno nella prima ondata".

