Colombia, esplosione all'aeroporto Camilo Daza: almeno due morti

Le vittime sono due militari, che si trovavano nei pressi della pista di atterraggio al momento delle deflagrazioni. 14.12.2021, Sputnik Italia

Una forte esplosione si è verificata nell'aeroporto internazionale Camilo Daza, situato nella città colombiana di Cucuta, vicino al confine con il Venezuela.Lo riporta l'emittente locale Caracol, riferendo che un uomo con dell'esplosivo sarebbe stato visto nei pressi di una delle piste di atterraggio.L'esplosione ha provocato la sospensione dei voli in aeroporto e ha causato danni a diversi edifici, ha aggiunto l'emittente.Stando ai rapporti preliminari, due militari sono rimasti uccisi a causa della potente esplosione.Diverse foto e video, scattati nel luogo della tragedia, sono emersi in queste ore sui social network.Al momento non è chiaro quale sia la paternità di quello che sembrerebbe configurarsi come un attentato, stando ai media locali.

mondo