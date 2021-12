https://it.sputniknews.com/20211214/coldiretti-44-miliardi-di-tredicesime-ma-solo-1-italiano-su-3-la-spendera-per-i-regali-di-natale-14182779.html

Coldiretti, 44 miliardi di tredicesime ma solo 1 italiano su 3 la spenderà per i regali di Natale

Saranno 35 milioni gli italiani che riceveranno la tredicesima, per un importo complessivo pari a 44 miliardi di euro. 14.12.2021, Sputnik Italia

A fronte di un tesoretto di circa 44 miliardi di tredicesime che saranno corrisposti in vista delle festività natalizie, solo un italiano su tre ha programmato di destinarla prioritariamente agli acquisti di Natale.Per il 25% degli italiani, invece, la mensilità aggiuntiva servirà per il saldo di tasse, mutui, rate e bollette in scadenza, a partire dalla cosiddetta pace fiscale fino al saldo dell'Imu.E' quanto emerge da uno studio di Coldiretti/Ixè, nel quale viene evidenziato oltretutto che il 29% degli italiani convoglierà la tedicesima nei risparmi, e solo il 13% la destinerà a viaggi o altre spese.4 su 10 spenderanno meno di 100 euroCome ogni anno, gli "ultimi dieci giorni prima del Natale" saranno i più movimentati dal punto di vista dello shopping natalizio.Secondo Coldiretti, nel 2021 "il 41% di chi farà regali conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 26% arriverà fino a 200 euro".Solo il 15% degli italiani "si spingerà a 300 euro" e il 10% "spenderà tra 300 e 500 euro", mentre equivale al 4% la quota di di coloro che arriveranno a 1000 euro, con le spese superiori ai 2000 euro che riguarderanno "una ristrettissima minoranza dell'1%".I regali più gettonatiTra i regali più gettonati si registrano:Si conferma dunque la tendenza al regalo utile del periodo post Covid, magari da utilizzare subito per imbandire le tavole delle feste per parenti ed amici a Natale e Capodanno.

