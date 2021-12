https://it.sputniknews.com/20211214/clima-lallarme-dellonu-toccata-nuova-temperatura-record-nellartide-14177372.html

Clima, l'allarme dell'ONU: "Toccata nuova temperatura record nell'Artide"

Clima, l'allarme dell'ONU: "Toccata nuova temperatura record nell'Artide"

Il nuovo massimo della temperatura è stato rilevato in Siberia. 14.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-14T09:51+0100

2021-12-14T09:51+0100

2021-12-14T10:48+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/916/58/9165829_267:0:2585:1304_1920x0_80_0_0_d3e58f7b428ed35df077002a29998b51.png

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) dell'Onu ha certificato oggi una nuova temperatura massima registrata nell'Artide, alimentando le preoccupazioni in merito al cambiamento climatico.In particolare, il record negativo è di +38 gradi Celsius, rilevati l'anno scorso in Siberia.È questo il commento, diffuso tramite un comunicato stampa, del capo dell'agenzia delle Nazioni Unite, Petteri Taalas.L’Artico è tra le regioni con il riscaldamento più rapido al mondo e si sta riscaldando più del doppio della media globale. La temperatura estrema e il cambiamento climatico in corso hanno spinto un gruppo di esperti dell’OMM ad aggiungere una nuova categoria climatica, temperatura più alta registrata al nord di 66,5, il circolo polare artico, al suo archivio internazionale di condizioni meteorologiche e climatiche estreme.Le temperature medie sulla Siberia artica hanno raggiunto i 10°C al di sopra della norma per gran parte dell’estate dello scorso anno, alimentando incendi devastanti, causando una massiccia perdita di ghiaccio marino e giocando un ruolo importante nel 2020, essendo uno dei tre anni più caldi mai registrati, come riferito dal WMO.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo