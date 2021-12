https://it.sputniknews.com/20211214/clima-cingolani-agli-studenti-limitare-luso-dei-social-inquinano-piu-del-traffico-aereo-14177643.html

Clima, Cingolani agli studenti: "Limitare l'uso dei social, inquinano più del traffico aereo"

Clima, Cingolani agli studenti: "Limitare l'uso dei social, inquinano più del traffico aereo"

Per il ministro della Transizione ecologica, bisognerebbe intervenire con delle politiche di sensibilizzazione all'uso responsabile di internet da parte dei... 14.12.2021, Sputnik Italia

Parlando in videoconferenza a circa 17.000 studenti di scuole e licei, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha lanciato un appello per un minore impiego dei social network, il cui peso specifico sull'inquinamento globale spesso non viene considerato.Il ministro ha sottolineato che, sebbene possano sembrare a costo zero, in realtà "tutte le tecnologie, se non sono utilizzate con sobrietà, possono diventare deleterie".Il peso di internet sull'inquinamentoIn questo senso, anche per dare una cifra e un termine di confronto, Cingolani ha messo a paragone il costo climatico del traffico aereo con quello del web, sottolineando come il primo produce il 2% delle emissioni di anidride carbonica a livello globale, mentre il secondo il doppio, di cui ben la metà metà viene dall'uso dei social network.Sempre parlando di numeri, il ministro ha quindi evidenziato come le cifre dell'impatto ambientale di internet delineano una situazione ben poco sostenibile, con soltanto lo streaming video che genera quattro tonnellate di Co2.Iniziare a misurare"Per arrivare a una qualsiasi possibile soluzione, bisogna iniziare a misurare", ha sottolineato ancora Cingolani.E le misurazioni, ad oggi, parlano di un rialzo del traffico che è stato, solo nell'ultimo anno, pari al 56%.Secondo dei calcoli effettuati dalla Lancaster University, se gli utenti evitassero di inviare mail di risposta "inutili", con solamente "grazie" o un "va bene", equivarrebbe a togliere dalle strade 3.300 auto diesel.

