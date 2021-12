https://it.sputniknews.com/20211213/wp-israele-ha-effettuato-raid-aerei-in-siria-per-presunti-tentativi-di-produrre-armi-chimiche-14175209.html

WP: Israele ha effettuato raid aerei in Siria per presunti tentativi di produrre armi chimiche

13.12.2021

L'aeronautica israeliana ha eseguito attacchi aerei contro siti in Siria, supponendo che lì Damasco stesse ripristinando la produzione delle armi chimiche...

L'agenzia siriana SANA aveva riferito che nella notte tra l'8 e il 9 giugno i sistemi di difesa aerea della Siria hanno respinto un attacco missilistico dallo spazio aereo del Libano. SANA aveva specificato che le esplosioni sono state udite sopra Damasco. L'esercito siriano contemporaneamente aveva dichiarato di aver intercettato la maggior parte dei missili sparati da Israele.Le fonti hanno dichiarato che il raid israeliano era basato sulle ipotesi dell'intelligence, secondo cui il governo della Siria avesse ottenuto precursori chimici per il potenziale delle armi chimiche.Il giornale scrive, citando due ufficiali dell'intelligence occidentale, che il 5 marzo 2020 Israele ha colpito una struttura nella provincia siriana di Homs a causa dell'"acquisizione da parte della Siria di una grande quantità di fosfato di calcio".La sostanza chimica, osserva il giornale, può essere convertita in tricloruro di fosforo, la cui importazione in Siria è limitata, siccome potrebbe essere utilizzata come precursore per il sarin.Durante la sessione della Conferenza degli Stati membri dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) del 20-22 aprile 2021, la Francia ha presentato una bozza di risoluzione che prevede la sospensione dei diritti e dei privilegi della Siria nell'organizzazione a causa della presunta violazione dalla parte di Damasco della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche. I membri dell'organizzazione hanno adottato la risoluzione con la maggioranza dei voti.Dopo il più grande attacco di gas dell'agosto 2013 nel sobborgo di Damasco, Ghouta orientale, la Siria ha aderito alla Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche. Questo è stato il risultato di un accordo tra Russia e Stati Uniti sulla distruzione di armi chimiche nel Paese sotto il controllo dell'OPAC e ha impedito l'intervento militare statunitense in Siria. Le riserve di armi chimiche sono state portate fuori dalla Siria e nel gennaio 2016 l'OPAC ha annunciato la completa eliminazione dell'arsenale chimico del Paese. Per il disarmo chimico della Siria, l'organizzazione ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2013.La Russia e il governo siriano hanno più volte accusato l'OPAC di non essere imparziale nelle indagini sugli incidenti nella Repubblica araba e hanno messo in dubbio le conclusioni tratte dal segretariato tecnico. Le autorità siriane hanno dichiarato di non aver mai usato armi chimiche contro civili e terroristi, e l'intero arsenale chimico del Paese è stato rimosso dalla Siria sotto il controllo dell'OPAC.

