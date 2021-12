https://it.sputniknews.com/20211213/viceministro-degli-esteri-russo-abbiamo-perso-la-fiducia-nella-nato-14167400.html

Viceministro degli Esteri russo: "Abbiamo perso la fiducia nella NATO"

2021-12-13

In Europa potrebbero presto fare la propria comparsa missili precedentemente vietati dal Trattato INF e sebbene la NATO assicuri di non aver intenzione di dislocari tali apparecchiature nucleari, la Russia ormai non nutre più fiducia nell'Alleanza Atlantica.Ad affermarlo oggi in un'intervista a Sputnik è stato il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov.Il viceministro ha quinid aggiunto che la creazione del cosiddetto comando di artiglieria, che nel secolo scorso durante la Guerra Fredda era responsabile dei sistemi a medio raggio Pershing 2, "suggerisce che gli americani, insieme ai loro alleati, si apprestano a ripetere quella triste esperienza nella nuova base operativa tecnologica tecnico-militare".Il Ritiro degli USA dal Trattato INFIl Trattato INF, siglato da URSS e Stati Uniti nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, verteva sull'eliminazione dei loro missili e a corto raggio firmato l'8 dicembre 1987.Il trattato avrebbe dovuto avere una durata indefinita fino a quando non è stato ufficialmente risolto il 2 agosto 2019, a seguito del ritiro unilaterale degli Stati Uniti da esso.Da parte sua Mosca ha negato tutte le accuse e ha avanzato una serie di riconvenzionali riguardanti la parte atlantica del trattato, vale a dire gli elementi del sistema di difesa missilistico statunitense in Europa, e si è detta pronta a dimostrare che il missile rientrava nelle condizioni dell'accordo.Gli USA, per tutta risposta, hanno preteso la sua distruzione, una richiesta a cui Mosca non si è adeguata.

