https://it.sputniknews.com/20211213/verdi-svedesi-denunciati-per-incitamento-allodio-etnico-contro-la-russia-per-prezzi-elettricita-14166410.html

Verdi svedesi denunciati per incitamento all'odio etnico contro la Russia per prezzi elettricità

Verdi svedesi denunciati per incitamento all'odio etnico contro la Russia per prezzi elettricità

La produzione di elettricità della Svezia consiste in gran parte di energia idroelettrica e nucleare e utilizza a malapena il gas, fornito per altro solo... 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T20:52+0100

2021-12-13T20:52+0100

2021-12-13T20:52+0100

mondo

economia

svezia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/824/09/8240924_0:0:1970:1108_1920x0_80_0_0_3a3cde654b83901000312fe148506ef2.jpg

L'affermazione del portavoce dei Verdi per il clima, Lorentz Tovatt, secondo cui la Russia sarebbe responsabile degli alti prezzi dell'elettricità, è stata percepita come dispregiativa e incitante all'odio.Il Partito dei Verdi svedesi ha sollevato perplessità affermando che non sarebbero i politici del paese i responsabili del mercato energetico nazionale e degli alti prezzi che attualmente lo dominano.Il portavoce della politica climatica dei Verdi Lorentz Tovatt ha affermato di capire perfettamente i suoi compatrioti che sono arrabbiati per il fatto che non possono permettersi di riscaldare le loro case, tanto sono aumentati i prezzi dell’energia, ma ha affermato che la colpa sarebbe tutta della Russia."Ma poi bisogna ricordare che la rabbia dovrebbe essere diretta alla Russia. Sono loro che ci hanno messi in questa situazione e la nostra dipendenza dal loro gas", ha detto Lorentz Tovatt al quotidiano Expressen.Tuttavia, secondo l'Agenzia svedese per l'energia, ciò non è affatto vero.Inoltre, l'autorità ha anche affermato che solo una parte trascurabile del fabbisogno energetico della Svezia è coperta dal gas.Successivamente, la testata giornalistica Fria Tider ha scritto che uno dei suoi lettori aveva denunciato Lorentz Tovatt alla polizia per incitamento contro un gruppo etnico.Il rapporto si basava sul fatto che questo è “un mercato elettrico libero, che la Svezia usa a malapena il gas russo, motivo per cui Lorentz ha formulato la dichiarazione, e che invece di criticare il mercato o le aziende, esprime che la rabbia dovrebbe essere rivolta verso la Russia, e quindi alla sua gente", scriveva il lettore a Fria Tider.Tuttavia, il lettore non ha quasi alcuna speranza che il rapporto si traduca in un'azione penale contro Lorentz Tovatt.Opportunamente, i media svedesi presentano un'immagine in gran parte negativa della Russia, con politici, servizi di sicurezza e alti funzionari svedesi che hanno frequentemente utilizzato l'immagine della Russia come una minaccia per aumentare gli stanziamenti militari.La produzione di elettricità della Svezia è costituita in gran parte da energia idroelettrica e nucleare. Insieme, rappresentano il 75% della produzione totale di elettricità della nazione. Il resto è prodotto, tra l'altro, con energia eolica, cogenerazione e calore di condensazione.

https://it.sputniknews.com/20211213/gas-prezzi-sui-futures-in-europa-superano-i-1300-75-14166600.html

https://it.sputniknews.com/20211210/russia-e-lunica-minaccia-svezia-approfondisce-cooperazione-militare-con-regno-unito-14128666.html

svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, svezia