Vacanze di Natale, 14 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio

La stragrande maggioranza degli italiani resterà entro i confini nazionali, con molti vacanzieri che non usciranno neanche dalla regione di residenza. 13.12.2021, Sputnik Italia

Nel corso delle festività natalizie saranno oltre 14 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, con un -19,9% rispetto al 2019.E' quanto emerge da una ricerca presentata oggi da Federalberghi a Roma alla presenza del ministro Massimo Garavaglia.La maggior parte delle partenze si verificherà nei giorni di Natale (10.454.000) con il 94,6% dei viaggi che sarà entro i confini italiani.Diminuiscono sensibilmente, invece, le partenze per Capodanno, che saranno 4.400.000, con il 97% dei vacanzieri che resterà in Italia.Le mete preferite degli italianiIn cima alla lista di gradimento degli italiani per il Natale si confermano le mete di montagna (25,9%), che sopravanzano di poco le città diverse da quella di residenza (25,4%) e d'arte (20%) e il mare (14%). Cifre tutto sommato simili a quelle che si registrano per il Capodanno, dove le città diverse dalla propria (44,1%) sopravanzano le località di montagna (23,1%) e le città d'arte (17,4%).Per quanto riguarda le mete estere, invece, svettano le grandi capitali europee (83,3%), seguite dai parchi di divertimento europei (16,7%).10,5 miliardi il giro d'affariIn media, gli italiani dormiranno in media 6,9 notti fuori casa a Natale e 3,6 notti a Capodanno, per una media spesa pro-capite che si attesterà sugli 804 euro e 477 euro rispettivamente, comprendenti trasporto, alloggio, cibo e divertimenti.Importante il giro d'affari che, considerando sia coloro che sceglieranno l'Italia sia chi andrà all'estero, si aggirerà intorno agli 10,5 miliardi di euro.

