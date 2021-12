https://it.sputniknews.com/20211213/trieste-prima-in-italia-per-qualita-della-vita-il-nord-est-domina-la-classifica-14175004.html

Trieste prima in Italia per qualità della vita. Il Nord Est domina la classifica

Trieste prima in Italia per qualità della vita. Il Nord Est domina la classifica

Nell’indagine del Sole 24 Ore risalgono anche Roma e Firenze. Il Mezzogiorno resta fanalino di coda. 13.12.2021, Sputnik Italia

Un podio tutto sbilanciato a Nord Est. Trieste, Milano e Trento, sono le tre città con la migliore "Qualità della vita 2021", in Italia, secondo la 32esima edizione della classifica del Sole 24 Ore.L’indagine sul benessere analizza 90 città italiane in base a 28 indicatori, tra cui, per la prima volta è stato inserito anche quello che misura la Qualità della vita delle donne. In questa speciale categoria eccelle Treviso.Recuperano posizioni Roma, che passa dal 32esimo posto del 2020 al 13esimo di quest’anno e Firenze, che sale dal 27esimo all’11esimo gradinoTrieste eccelle in cultura, affari e ambienteIl capoluogo giuliano che negli ultimi due anni aveva risalito la china dalla quinta posizione al vertice, ha conquistato il primo posto anche in altri indicatori: nell'indice tematico di "Cultura e tempo libero" è prima, arriva seconda in "Affari e lavoro" e quarta in "Ambiente e servizi".Roma recupera, il Mezzogiorno arrancaLa Capitale, che ha risalito molte posizioni, è tra le prime 10 città d’Italia per la Qualità della vita degli anziani, uno dei tre indici generazionali inseriti nell’indagine da quest'anno.Roma, secondo il Sole 24 Ore, si distingue anche per livelli di istruzione, edifici coperti da banda larga e patrimonio museale.Nelle ultime posizioni le città del Mezzogiorno. Crotone resta ultima, come lo scorso anno, anticipata da Foggia e Trapani che scivolano sul fondo.

