Tornado negli USA, Biden dichiara lo stato di disastro per il Kentucky

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato a livello federale lo stato di disastro per il Kentucky, dando così il semaforo verde allo stanziamento di fondi aggiuntivi per lo Stato colpito più colpito dai tornado.L'assistenza federale include sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni, nonché prestiti a basso costo per coprire danni a proprietà non assicurate, ha aggiunto la Casa Bianca. Nel documento si precisa inoltre che le valutazioni dei danni continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e ulteriori forme di assistenza potrebbero essere designate in seguito.Biden in precedenza ha affermato che la concentrazione di tornado che ha colpito il paese durante il fine settimana è probabilmente una delle "più grandi" che si siano mai verificate nella storia degli Stati Uniti. Circa 30 tornado sono stati registrati in almeno sei stati degli Stati Uniti dall'Arkansas al Kentucky, con i danni maggiori causati nella città di Mayfield, nel Kentucky, dove si contano già oltre 80 vittime accertate.

