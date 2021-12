https://it.sputniknews.com/20211213/terni-ancora-una-rivolta-in-carcere-detenuti-danno-fuoco-alla-loro-cella-14171681.html

Terni, ancora una rivolta in carcere: detenuti danno fuoco alla loro cella

Terni, ancora una rivolta in carcere: detenuti danno fuoco alla loro cella

Uno dei due responsabili del gesto era stato segnalato per aver distrutto un'altro locale detentivo e per aver sputato ad un'infermiera. 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T15:27+0100

2021-12-13T15:27+0100

2021-12-13T15:27+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/9710443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0c7398a1929389a04b722037181334d.jpg

Nuovo episodio di grave violenza presso il carcere di Terni, dove nel corso del pomeriggio di domenica due detenuti hanno dato alle fiamme la propria cella dopo averla devastata.Come riferisce il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) i due detenuti, uno italiano e l'altro tunisino, hanno danneggiato in maniera molto grave la cella in cui erano rinchiusi e poi hanno utilizzato il termosifone come ariete nel tentativo di aprirla.In seguito hanno lanciato delle bombolette del gas incendiate ed avvolte nella carta nel corridoio e hanno dato fuoco al materasso e ad alcune magliette.Il funzionario ha quindi messo in evidenza il fatto che gli autori della rivolta non erano stati trasferiti nonostante fossero già stati segnalati in precedenza, dopo che uno di loro aveva distrutto un'altra cella e sputato ad un'infermiera.Da ormai diverse settimane nel carcere di Terni, dove domani Domani è attesa la visita del dirigente del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, si verificano episodi di violenza come aggressioni nei confronti del personale carcerario, risse e fenomeni di autolesionismo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia