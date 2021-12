https://it.sputniknews.com/20211213/telefonata-putin-johnson-le-azioni-della-nato-in-ucraina-minaccia-alla-russia-14173556.html

Telefonata Putin-Johnson: "le azioni della NATO in Ucraina minaccia alla Russia"

Colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Boris Johnson. Al centro della discussione Cop26 e situazione in Ucraina. 13.12.2021, Sputnik Italia

Il Cremlino ha reso noto che nel pomeriggio di lunedì si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin ed il premier britannico Boris Johnson. In un comunicato stampa pubblicato sul sito dell'amministrazione presidenziale russa vengono resi noti i dettagli della conversazione tra i due leader:Ucraina: Putin ha spiegato chiaramente la posizione della RussiaRispondendo alle preoccupazioni espresse da Johnson sul presunto movimento su larga scala delle truppe russe lungo i confini ucraini Vladimir Putin ha delineato in dettaglio le valutazioni della Russia sulla situazione in atto.In particolar modo, la Russia pone l'attenzione sul fatto che le autorità ucraine aggravano intenzionalmente la situazione sulla linea di contatto, utilizzano armi pesanti e droni vietati dal pacchetto di misure di Minsk, considerate il documento principale per risolvere la crisi in atto in Donbass.COP 26, Johnson soddisfattoSoddisfazione è stata espressa per i risultati della 26a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow sotto la presidenza del Regno Unito.Il Primo Ministro della Gran Bretagna ha preso atto del contributo fornito dalla parte russa ai lavori della conferenza, nonché agli incontri sulla silvicoltura e sull'uso del suolo.

