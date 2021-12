https://it.sputniknews.com/20211213/tajani-confronto-con-il-centrosinistra-un-presidente-della-nostra-sfera-sarebbe-perfetto-14167585.html

Tajani: “Confronto con il centrosinistra, un presidente della nostra sfera sarebbe perfetto”

Tajani: “Confronto con il centrosinistra, un presidente della nostra sfera sarebbe perfetto”

E rilancia la figura di Berlusconi, “ha meriti e record che in pochi possono vantare” e guarda all’interesse nazionale. Il vicepresidente di Forza Italia non... 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T11:20+0100

2021-12-13T11:20+0100

2021-12-13T11:20+0100

forza italia

presidente

silvio berlusconi

quirinale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/571/11/5711165_0:290:3256:2122_1920x0_80_0_0_90228e4cebfe6cb81c02fd26d4abe8d7.jpg

Per Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, “il presidente si elegge con il massimo del consenso”.Per questo, dice al Corriere della Sera, l’obiettivo è confrontarsi con il centrosinistra, con cui “siamo al governo insieme”.E in questa elezione del presidente della Repubblica, il centrodestra può giocare il suo ruolo: “I numeri lo dicono, abbiamo tanti parlamentari come anche tanti rappresentanti delle Regioni. E c’è anche un gran numero di parlamentari che non sono iscritti a un partito, ed è la prima volta che un numero così importante di deputati e senatori, chiamiamoli indipendenti, si manifesta nell’elezione del presidente della Repubblica”.Berlusconi ha più meriti di tuttiTajani, proprio nel totonomi, rilancia la figura dell’ex premier Silvio Berlusconi.E anche se è stato divisivo ha dimostrato “di tenere in primo luogo all’interesse nazionale” come ha fatto appoggiando il governo Draghi.Tajani sottolinea che un presidente che non proviene dalla politica non sarebbe una scelta corretta: “Io credo che il presidente della Repubblica debba essere anche un politico di spessore, che ha preso voti, che ha governato, non ci si può sempre rivolgere ai tecnici, se mettiamo solo tecnici la politica continua ad abdicare al proprio ruolo”.

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

forza italia, presidente, silvio berlusconi, quirinale