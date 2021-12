https://it.sputniknews.com/20211213/sudafrica-presidente-ramaphosa-positivo-al-covid-19-14164805.html

Sudafrica, presidente Ramaphosa positivo al Covid-19

Sudafrica, presidente Ramaphosa positivo al Covid-19

Il capo di stato ha iniziato un periodo di autoisolamento e ha delegato le proprie responsabilità al suo vice David Mabuza. 13.12.2021, Sputnik Italia

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è risultato positivo al Covid-19 domenica e sta ricevendo un trattamento sanitario per sintomi lievi.A riferirlo nella serata di domenica è stato l'ufficio stampa della presidenza del Sudafrica.Ramaphosa, che era completamente immunizzato, ha iniziato a sentirsi poco bene dopo aver lasciato la cerimonia svoltasi in onore dell'ex presidente Frederik de Klerk a Città del Capo nella giornata di ieri.Ramaphosa si trova attualmente in autoisolamento nella capitale sudafricana e ha delegato tutte le responsabilità al vicepresidente David Mabuza fino alla prossima settimana.Il Covid in SudafricaFinora in Sudafrica sono stati rilevati oltre 3,1 milioni di contagi Covid-19 da inizio pandemia, a fronte di oltre 90.000 vittime.Il mese scorso nel Paese è stata identificata per la prima volta la variante Omicron, altamente contagiosa rispetto ai ceppi precedentemente conosciuti.

