Sfatato il mito dei danni alla batteria del cellulare durante la ricarica notturna

Secondo nuove ricerche, mettere il telefono in carica per tutta la notte non danneggia la batteria del dispositivo. 13.12.2021, Sputnik Italia

Il marketing manager della compagnia cinese Itel, Svetlana Mureeva, ha sfatato lo stereotipo secondo cui la ricarica notturna dei cellulari infligga danni alle loro batterie, riporta il portale Gazeta.ru.L'esperta osserva che la ricarica notturna non può essere affatto un fattore che accorcia la vita di una batteria. Alcuni gadget, aggiunge l'esperta, dispongono di una tecnologia che fa ricaricare il dispositivo all'80% mentre il restante 20% viene recuperato direttamente prima dell'inizio dell' uso.Tuttavia, Mureeva ha affermato che la ricarica notturna comporta alcuni rischi:A suo avviso, meglio utilizzare caricabatterie originali oppure non lasciare il telefono in carica la notte.

