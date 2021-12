https://it.sputniknews.com/20211213/russia-i-cittadini-vaccinati-con-vaccini-stranieri-potranno-ricevere-un-certificato-covid-14167054.html

Russia, i cittadini vaccinati con vaccini stranieri potranno ricevere un certificato covid

Russia, i cittadini vaccinati con vaccini stranieri potranno ricevere un certificato covid

I russi vaccinati con vaccini stranieri potranno ricevere un certificato covid valido per sei mesi in tutta la Federazione. 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T10:14+0100

2021-12-13T10:14+0100

2021-12-13T10:14+0100

mondo

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/10541079_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_5d24c5a42f09c9b17356dbff79b7ba14.jpg

La vice primo ministro della Federazione Russa Tatyana Golikova, ha affermato che i russi vaccinati con vaccini stranieri contro il COVID-19 potranno fare un test anticorpale e ricevere un certificato valido per sei mesi."I nostri cittadini vaccinati con vaccini stranieri possono fare un test anticorpale e ricevere un certificato valido per sei mesi", ha detto Golikova.Secondo la funzionaria, anche i russi che sono stati vaccinati con il vaccino Sputnik V all'estero potranno ottenere un certificato superando un'analisi per gli anticorpi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus