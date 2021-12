https://it.sputniknews.com/20211213/pfizer-acquistera-arena-pharmaceuticals-per-67-miliardi-di-dollari-14172807.html

Pfizer acquisterà Arena Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari

L'azienda farmaceutica Pfizer Inc. acquisterà l'azienda farmaceutica Arena Pharmaceuticals per 6,7 miliardi di dollari. 13.12.2021, Sputnik Italia

L'acquisizione permetterà a Pfizer di estendere le capacità di sviluppo nel trattamento delle malattie immunoinfiammatorie, afferma Pfizer."Pfizer ed Arena hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo definitivo, secondo cui Pfizer acquista Arena", osserva il comunicato.L'azienda precisa che acquisirà tutte le azioni in circolazione di Arena per 100 dollari per azione.Il valore complessivo dell'affare ammonterà a circa 6,7 miliardi di dollari.L'acquisizione di Arena consentirà a Pfizer di espandere le proprie competenze nel campo dell'infiammazione e dell'immunologia, completando un prodotto innovativo di Pfizer nel trattamento di pazienti con gravi malattie immunoinfiammatorie.Pfizer Inc. è stata fondata negli Stati Uniti nel 1849 ed è oggigiorno uno dei leader mondiali nel settore farmaceutico. L'azienda ha sede a New York e ha un centro di ricerca principale a Groton, nello stato del Connecticut.

