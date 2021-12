https://it.sputniknews.com/20211213/patrick-zaki-e-grazie-a-tutti-voi-se-sono-a-casa-sara-un-bellissimo-natale-14164644.html

Patrick Zaki: "E' grazie a tutti voi se sono a casa. Sarà un bellissimo Natale"

Patrick Zaki: "E' grazie a tutti voi se sono a casa. Sarà un bellissimo Natale"

Zaki ha espresso la speranza di poter presto rientrare a Bologna per incontrare i propri amici. 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T06:45+0100

2021-12-13T06:45+0100

2021-12-13T06:45+0100

mondo

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/14100457_0:0:675:381_1920x0_80_0_0_92f03f3785976e9dc1b8b9365b946d7b.jpg

"E' grazie a tutti voi se sono a casa". Con queste parole Patrick Zaki, in collegamento a 'Che Tempo che fa' di Fabio Fazio ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all'Italia, Paese impegnato in prima linea per la scarcerazione del 30enne studente egiziano.Zaki ha confermato di stare "bene" e ha definito la sua situazione attuale come simile ad un "sogno"."Adesso sto bene e devo ringraziare veramente tutti. Sto ancora cercando di capire cosa mi è successo, ma mi sembra di essere in un sogno", sono state le sue parole a Fabio Fazio.Il giovane ha poi raccontato che al momento della scarcerazione non si era reso immediatamente conto di quanto stava succedendo.Lo studente e ricercatore dell'Università di Bologna ha quindi espresso tutta la propria gioia per il fatto che, dopo quasi due anni di detenzione, potrà finalmente passare il periodo natalizio con la sua famiglia, che tanto gli è stata vicino e lo ha supportato in questo periodo di estrema difficoltà:In conclusione arriva anche il riferimento al processo ancora in corso e alle accuse dalle quale non è stato ancora assolto dal tribunale egiziano, con l'auspicio di poter presto rientrare in Italia:Dopo quasi 2 anni di carcerazione preventiva, lo studente egiziano dell'Università di Bologna Patrick Zaki è stato rimesso in libertà lo scorso 8 dicembre.Tuttavia, la vicenda giudiziaria per lo studente, accusato dalle autorità egiziane di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, disinformazione e propaganda terroristica, non è finita, dal momento che i giudici non lo hanno assolto e l'impianto accusatorio resta ancora valido.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia