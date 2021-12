https://it.sputniknews.com/20211213/onu-russia-pone-veto-su-risoluzione-che-lega-clima-e-sicurezza-14173865.html

ONU, Russia pone veto su risoluzione che lega clima e sicurezza

Nella seduta odierna del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è stata valutata la bozza della risoluzione promossa da Irlanda e Niger. Il documento prevedeva che le... 13.12.2021, Sputnik Italia

La Russia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ha posto veto sulla risoluzione. Mosca ha più volte espresso scetticismo riguardo il possibile legame tra i cambiamenti climatici e i conflitti.Il documento invitava il segretario generale Antonio Guterres a "integrare i rischi per la sicurezza legati al clima come elemento centrale nelle strategie complessive di prevenzione dei conflitti delle Nazioni Unite".La bozza è stata sostenuta da 12 dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza: la Cina si è astenuta e l'India ha votato contro, in quanto ritiene che il riscaldamento globale non sia legato a un problema di sicurezza internazionale ma di sviluppo economico.Il testo preparato da Irlanda e Niger chiedeva inoltre al segretario generale di preparare un rapporto degli effetti del cambiamento sulla sicurezza.

