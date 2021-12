https://it.sputniknews.com/20211213/nel-sudafrica-calcolata-efficacia-di-due-dosi-di-pfizer-contro-il-ceppo-omicron-e-meno-del-23-14160123.html

Nel Sudafrica calcolata efficacia di due dosi di Pfizer contro il ceppo Omicron: è meno del 23%

Nel Sudafrica calcolata efficacia di due dosi di Pfizer contro il ceppo Omicron: è meno del 23%

L'efficacia di due dosi del vaccino contro il coronavirus Pfizer è efficace al 22,5% contro il nuovo ceppo Omicron, gli affermano scienziati sudafricani che... 13.12.2021, Sputnik Italia

L'azienda farmaceutica Pfizer aveva dichiarato che tre dosi del suo vaccino sono in grado di neutralizzare l'Omicron mentre due dosi potrebbero non essere sufficienti per una protezione adeguata.Al contempo, è emersa una diminuzione di 41 volte nei titoli di neutralizzazione contro il ceppo Omicron rispetto al ceppo originale.Nello studio sono stati impegnati scienziati dell'Africa Health Research Institute sudafricano e di altre istituzioni del Paese. L'èquipe ha eseguito un'analisi di campioni di plasma sanguigno di 12 persone.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato B.1.1.529 come "preoccupante" e lo ha battezzato Omicron, come la quindicesima lettera dell'alfabeto greco. Gli scienziati hanno osservato che molti di questi cambiamenti indicano l'elevata trasmissibilità del nuovo ceppo e la resistenza agli anticorpi protettivi di coloro che sono stati malati e vaccinati, sebbene sia troppo presto per trarre conclusioni definitive.

