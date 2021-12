https://it.sputniknews.com/20211213/lindiana-harnaz-sandhu-incoronata-miss-universo-2021--video-14165381.html

L'Indiana Harnaz Sandhu incoronata Miss Universo 2021 – Video

L'Indiana Harnaz Sandhu incoronata Miss Universo 2021 – Video

La 21enne modella indiana Harnaaz Kaur Sandhu ha reso orgoglioso il secondo paese più popoloso del pianeta vincendo il titolo di Miss Universo 2021, venendo... 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T08:49+0100

2021-12-13T08:49+0100

2021-12-13T08:49+0100

mondo

india

miss mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/14165983_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_7b99dc4367b0204aa0fd0e6c50bac8e9.jpg

Originaria dello stato indiano del Punjab, la modella Harnaaz Sandhu, nata il 3 marzo del 2000 a Chandigarh, ha rappresentato l’India al 70° evento di Miss Universo tenutosi a Eilat, in Israele. Avendo lavorato nell'industria della moda e dell'intrattenimento, la Harnaaz aveva già vinto molti altri titoli e ha anche recitato in film in lingua punjabi come "Yaara Diyan Poo Baran" e "Bai Ji Kuttange".La vittoria della Harnaaz riporta il titolo in India dopo 21 anni e per la terza volta in assoluto dopo le vittorie delle attrici di Bollywood Lara Dutta nel 2000 e Sushmita Sen nel 1994.In svariati video che stanno facendo il giro del web, si può vedere la giovane emozionarsi sul palco dopo che è stata annunciata la sua vittoria e venire incoronata dalla precedente detentrice del titolo, Andrea Meza del Messico.Dopo essere stata incoronata Miss Universo, la Harnaaz ha commentato in Punjabi "Chak de Phatte, India" (l'India va alla grande).Quando le è stato chiesto nell'ultimo confronto domanda e risposta prima della votazione finale della giuria, quale consiglio darebbe alle giovani donne su come affrontare la pressione della vita, ha detto: "La più grande pressione che le giovani di oggi devono affrontare è credere in sé stesse, sapere di essere in ogni caso uniche, perché è questo che ti rende bella...". "...Smettetela di competere con le altre e parliamo piuttosto di cose più importanti che stanno accadendo nel mondo".La risposta di Harnaaz ha impressionato il pubblico, che ha risposto con uno scrosciante applauso, nonché, evidentemente, anche la giuria.Le celebrità indiane si complimentanoDefinendolo un momento di orgoglio per l'India, le attrici Priyanka Chopra, Raveena Tandon, il produttore cinematografico Ashoke Pandit e molti altri hanno inondato i social media di reazioni e messaggi di congratulazioni.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, india, miss mondo