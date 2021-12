https://it.sputniknews.com/20211213/inondazioni-in-spagna-drone-ritrova-grande-mandria-di-pecore-credute-morte-14171323.html

Inondazioni in Spagna, drone ritrova grande mandria di pecore credute morte

Il giornale ABC aveva riferito in giornata che nella comunità autonoma spagnola Aragona a seguito di un'inondazione sono annegate circa 1.500 pecore. 13.12.2021, Sputnik Italia

Lunedì, le inondazioni iniziate la scorsa settimana nel nord del Paese, principalmente nei Paesi Baschi, in Cantabria e Navarra, hanno raggiunto la comunità autonoma di Aragona.La notizia è stata riportata da un allevatore che aveva visto alcuni animali morti. Tuttavia, in seguito, una buona parte della mandria è stata scoperta viva con l'ausilio di un drone fatto alzare in volo per esplorare zone altrimenti difficilmente raggiungibili, ha riferito il giornale.Le autorità della città di Saragozza, il capoluogo della comunità autonoma, hanno annunciato l'evacuazione dei residenti dall'area situata nella parte bassa.L'amministrazione di Navarra intende chiedere al governo spagnolo di dichiarare zona di disastro il comune di Tudela, maggiormente colpita dalle inondazioni, le cui strade nella parte bassa sono stata allagate.Le forti piogge hanno provocato inondazioni nel nord della Spagna. Molti fiumi hanno straripato, strade sono state allagate, alcune autostrade sono state bloccate. Il bilancio delle vittime ammonta a due persone.

