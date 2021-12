https://it.sputniknews.com/20211213/green-pass-esteso-anche-ai-bambini-vaccinati-nella-fascia-di-eta-5-11-ma-resta-facoltativo-14166912.html

Green Pass esteso anche ai bambini vaccinati nella fascia di età 5-11 ma resta facoltativo

13.12.2021

Il Green Pass sarà esteso anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni di età, ma continuerà a non essere richiesto a questa categoria in nessuna delle attività in cui è richiesta per gli adulti.A riferirlo è il Ministero della Salute, che va così a dissipare uno dei maggiori dubbi sorti a pochi giorni dall'inizio delle prime somministrazioni di vaccino per i bambini nella fascia 5-11, che inizieranno il prossimo 16 dicembre.Come riferito da Repubblica, che cita il dicastero della Sanità pubblica, "la certificazione verde Covid-19 è rilasciata a prescindere dall'età sebbene fino al compimento del dodicesimo anno di età i bambini siano esentati da qualsiasi utilizzo per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è obbligatoria".E' boom di prenotazioni anche tra i bambiniE intanto sono tantissime le prenotazioni già effettuate per il vaccino ai più piccoli nelle Regioni dove è già possibile prenotarsi.Sono 25.000 in Lombardia e oltre 15.000 in Piemonte e in Toscana, mentre nelle altre Regioni apriranno oggi o non sono necessarie.Cosa cambia nella vaccinazione per i bambiniIn totale sono 1,5 milioni le dosi di vaccino Pfizer messe a disposizione dal generale Figliuolo, per una platea di bambini pari a 3,6 milioni.Cambia il dosaggio contenuto nella fiala, che avrà il tappo arancione, mentre il richiamo è previsto a 21 giorni.Il vaccino resta facoltativo, ma l'Iss ha lanciato l'allarme e ha invitato le famiglie a procedre con le somministrazioni anche ai minori di 12 anni in virtù del grande numero di casi registrati nell'ultimo periodo proprio in questa fascia di età.

