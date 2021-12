https://it.sputniknews.com/20211213/gli-usa-hanno-evacuato-oltre-900-americani-dallafghanistan-dopo-il-ritiro-delle-truppe-14173454.html

Gli USA hanno evacuato oltre 900 americani dall'Afghanistan dopo il ritiro delle truppe

Dopo il termine dell'operazione di ritiro delle truppe statunitensi il 31 agosto gli USA hanno evacuato dal Paese oltre 900 propri cittadini e possessori di... 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T22:40+0100

2021-12-13T22:40+0100

2021-12-13T22:40+0100

mondo

"Dal 31 agosto gli USA hanno fornito assistenza in maniera diretta a 479 cittadini americani e 450 residenti permanenti degli USA, oltre ai loro famigliari, per abbandonare l'Afghanistan e trasferirsi negli USA. Il Dipartimento di Stato resta in contatto con meno di una dozzina di cittadini degli USA che vogliono lasciare l'Afghanistan, sono pronti a farlo e sono muniti di documenti necessari", osserva una nota del dicastero sugli aggiornamenti riguardo gli sforzi di Washington per l'evacuazione dei cittadini americani e dei cittadini stranieri che hanno collaborato con gli Stati Uniti.Inoltre, gli USA hanno evacuato 2.200 afghani, la maggior parte dei quali sono in possesso di visti di immigrazione speciali.Al momento sono in corso le operazioni per il reinsediamento di 95.000 afghani evacuati dall'Afghanistan contemporaneamente con il ritiro delle forze armate statunitensi. Circa 74.000 di loro sono già arrivati negli USA.

