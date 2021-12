https://it.sputniknews.com/20211213/gas-prezzi-sui-futures-in-europa-superano-i-1300-75-14166600.html

Gas, prezzi sui futures in Europa superano i $1.300 (+7,5%)

Si tratta del nuovo massimo raggiunto dallo scorso mese di ottobre. 13.12.2021, Sputnik Italia

I prezzi dei futures sul gas in Europa crescono del 7,5% e per la prima volta da ottobre superano i $ 1.300 dollari per mille metri cubi.E' quanto emerge dall'analisi dei dati della borsa londinese ICE all'apertura delle contrattazioni.Il costo dei futures sull'indice TTF olandese sulla piattaforma ICE Futures all'apertura della sessione di negoziazione era di $ 1340,7.I prezzi dei futures sul gas di gennaio in Europa continuano a salire. Alla fine della scorsa settimana il massimo era stato fissato intorno ai $ 1.200 per mille metri cubi.

