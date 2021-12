https://it.sputniknews.com/20211213/fisco-imu-e-rottamazione-ter-e-del-saldo-e-stralcio-le-scadenze-della-settimana-14152137.html

Fisco, Imu e rottamazione ter e del saldo e stralcio: le scadenze della settimana

Fisco, Imu e rottamazione ter e del saldo e stralcio: le scadenze della settimana

La prossima scadenza è il 14 dicembre, l'ultimo giorno per pagare la Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, mentre giovedì 16 toccherà a 25 milioni di...

Inizia una settimana di scadenze fiscali per i contribuenti italiani. La data principale è il 16 dicembre, giorno entro cui si dovrà versare il saldo dell'Imu. Riguarda 25 milioni di proprietari di seconde case e da solo porterà all'erario 9,7 miliardi di euro. Due giorni prima è l'ultimo giorno scade per il pagamento della Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio, la cosiddetta Pace Fiscale, concessa per le rate 2020-21. La miniproroga di 15 giorni, arrivata in extremis con il decreto fiscale, ha rinviato la scadenza al 9 dicembre più cinque giorni di tolleranza. Una boccata d'ossigeno per i contribuenti in debito con il fisco, che dovranno versare i pagamenti in un'unica soluzione, senza rate, perentoriamente entro il 14 dicembre, pena il decadimento del dirittoMentre i proventi dell'Imu sono per lo Stato delle entrate garantite, gli incassi di rottamazione ter e saldo e stralcio sono ancora in discussione all'interno della maggioranza e del governo. In Parlamento le spinte per riaprire la partita e riammettere al beneficio chi non ha pagato, sono molteplici e trasversali fra i partiti. L'ipotesi è quella di una nuova pace con l'amministrazione fiscale per chi non ha saldato entro i tempi stabiliti. Mentre per la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, si tratta di "interventi onerosi ma necessari", la Lega spinge in maniera radicale per alleggerire la pressione sui contribuenti. Il nodo per la proroga o, in alternativa, spalmare il saldo in quattro rate trimestrali, resta quello delle coperture che si dovranno trovare in manovra.

