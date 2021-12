https://it.sputniknews.com/20211213/fine-vita-la-proposta-di-legge-approda-oggi-in-parlamento-14166735.html

Fine vita, la proposta di legge approda oggi in Parlamento

Fine vita, la proposta di legge approda oggi in Parlamento

Al via la discussione generale alla Camera, dopo il no in Commissione del centrodestra e le sollecitazioni della Corte Costituzionale sul tema. SI temono i... 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T09:50+0100

2021-12-13T09:50+0100

2021-12-13T09:50+0100

eutanasia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/793/85/7938530_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_74a270d10bfc9d3e5a09aa49b99c9d51.jpg

Il rischio che la proposta di legge sul suicidio assistito possa naufragare in Parlamento come accaduto per il ddl Zan è dietro l’angolo.A fare paura è il voto contrario del centrodestra, che nonostante alcune modifiche alla proposta di legge, ha detto no in Commissione Giustizia.E poi c’è la maggioranza risicatissima al Senato, che potrebbe affossare la legge."Finalmente portiamo in aula una legge sul suicidio assistito che arriva dopo il massimo del confronto e delle mediazioni”, ha detto il Dem Alfredo Bazoli, che presenterà il testo a Montecitorio.Una legge attesa e il referendumLa proposta arriva dopo i conflitti nati dai casi di Dj Fabo e del processo a Marco Cappato e dalla vicenda di "Mario", tetraplegico a cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto al suicidio eppure è ancora in attesa.E mentre si guarda al Parlamento, continua l’iter del referendum per legalizzare l’eutanasia, con la morte procurata a chi ne fa richiesta, promosso dall’associazione Coscioni: la Cassazione ha convalidato le firme e si attende il via libera della Consulta.In base alle indicazioni della Consulta, la proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita prevede che a poter chiedere questo percorso siano persone affette da patologia irreversibile con prognosi infausta o condizione clinica irreversibile che causino sofferenze fisiche e psicologiche reputate intollerabili.Devono inoltre essere tenute in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso.Altri presupposti sono la maggiore età, la capacità di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli.La persona deve inoltre essere stata coinvolta in percorsi di cure palliative e averli rifiutati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

eutanasia