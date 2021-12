https://it.sputniknews.com/20211213/esplosione-a-ravanusa-sale-a-7-il-bilancio-delle-vittime-si-cercano-ancora-2-dispersi--14165575.html

Esplosione a Ravanusa: sale a 7 il bilancio delle vittime, si cercano ancora 2 dispersi

Aperta un'indagine per disastro ed omicidio colposo dalla Procura della Repubblica di Agrigento. 13.12.2021, Sputnik Italia

Sono 7 le vittime accertate a Ravanusa in provincia di Agrigento, mentre proseguono le ricerche degli altri 3 dispersi a seguito dell'esplosione del metanodotto avvenuta nella serata di sabato.I vigili del fuoco hanno scavato tutta la scorsa notte tra i detriti, nel disperato tentativo di salvare la vita delle persone intrappolate da oltre 24 ore sotto le macerie.Nel complesso sono quattro gli edifici distrutti dalla deflagrazione, mentre i soccorritori sono riusciti ad estrarre dalle macerie due donne ancora vive, un'anziana donna e una sua cognata.E' pari invece a circa 100 persone il numero degli sfollati, costretti ad abbandonare le loro abitazioni, danneggiate o distrutte dalla potente deflagrazione. Sul posto anche il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi.E intanto è stata aperta un'inchiesta per disastro ed omicidio colposo, come annunciato dalla Procura della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio, mentre è stata posta sotto sequestro un'area di circa 10.000 metri quadrati per dei rilevamenti supplementari.Le cause della tragediaSecondo le prime ipotesi, a provocare l'esplosione e quindi l'esplosione sarebbe stata un fuga di gas, le cui cause non sono state ancora accertate.Uno dei sopravvissuti, già sentito dagli inquirenti, ha parlato di odore di gas percepito nel corso dei giorni scorsi.Da parte sua Italgas ha invece riferito con una nota che "non risultano segnalazioni nell'ultima settimana" e che invece le reti erano state ispezionate.

