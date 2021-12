https://it.sputniknews.com/20211213/due-navi-cargo-si-scontrano-nel-mar-baltico-al-largo-della-svezia-operazione-salvataggio-in-corso-14165799.html

Due navi cargo si scontrano nel Mar Baltico al largo della Svezia, operazione salvataggio in corso

Due navi cargo si scontrano nel Mar Baltico al largo della Svezia, operazione salvataggio in corso

Due navi da carico si sono scontrate nel Mar Baltico tra la città di Ystad, nel sud della Svezia, e l'isola danese di Bornholm. Secondo l'amministrazione... 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T08:34+0100

2021-12-13T08:34+0100

2021-12-13T08:34+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/704/33/7043341_0:486:2592:1944_1920x0_80_0_0_11e057442b34b66108995b18806c2eba.jpg

"Non sappiamo esattamente come sia successo", ha detto all'emittente nazionale SVT Jonas Franzen, responsabile delle comunicazioni presso l'amministrazione marittima svedese.Un'importante operazione di salvataggio è ora in corso, con almeno dieci imbarcazioni di salvataggio provenienti sia dalla Danimarca che dalla Svezia che lavorano sul posto. Anche diversi elicotteri stanno perlustrando la zona.Tuttavia, nessuna persona o corpo è stata ancora trovata o recuperata."C'è buio e fa molto freddo nell'acqua. Ma il vento non soffia così tanto. Ci sono quattro gradi nell'acqua e cinque nell'aria", ha detto Jonas Franzen, suggerendo che le condizioni meteorologiche sono tutt'altro che ottimali.Secondo Franzen sarebbero anche state richieste risorse subacquee per continuare la ricerca.La "Karin Hoej" è lunga 55 metri e batte bandiera danese, mentre la "Scot Carrier" è lunga 90 metri e batte bandiera britannica. La nave danese era in viaggio da Södertälje, in Svezia, a Nykøbing Falster, in Danimarca. La nave britannica era in viaggio da Salacgriva, in Lettonia, a Montrose, nel Regno Unito.La guardia costiera svedese ha detto che le loro navi erano in viaggio verso il sito."Al momento, ci sono due persone disperse", ha confermato a SVT il comandante Victor Devinder.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo