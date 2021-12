Draghi vede Conte, il leader del M5S: “Ribadite le nostre priorità su Superbonus e soglia Isee”

https://it.sputniknews.com/20211213/draghi-vede-conte-il-leader-del-m5s-ribadite-le-nostre-priorita-su-superbonus-e-soglia-isee-14173968.html

L’incontro a Palazzo Chigi in cui si è discusso anche di andamento della pandemia e di legge di Bilancio. L’ex premier: “Improprio proiettare l’ombra del... 13.12.2021, Sputnik Italia

Un incontro in cui si è discusso di temi legati alla legge di Bilancio e all’andamento della situazione epidemiologica, ha fatto sapere Palazzo Chigi a proposito del faccia a faccia tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.Ma Conte ha anche sottolineato quanto sia “assolutamente improprio proiettare l'ombra del Quirinale sulla decisione di prorogare o meno lo stato di emergenza”.“È una decisione che va assunta in base a criteri oggettivi, sulle evidenze fornite dagli esperti del Cts e delle autorità sanitarie. Alcune letture che, invece, la collegano alla scelta del nuovo presidente della Repubblica sono completamente distorte e anche pericolose”, ha detto Conte.Le priorità del M5SConte ha ribadito a Draghi che le cartelle esattoriali “mettono in difficoltà le famiglie e le imprese. Abbiamo chiesto la rottamazione quater per offrire ai contribuenti modalità agevolate di pagamento e dunque rateizzazioni più vantaggiose".E poi “l'importanza di estendere il Superbonus per il 2022 e di far saltare la soglia Isee, che è troppo bassa, partorita dal Cdm, poi la Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, ristoratori e bar hanno bisogno di continuare a lavorare, le agevolazioni scadono a dicembre e vanno prorogate".Il M5S intende continuare a lavorare anche “sul rincaro delle bollette non solo per le famiglie ma anche per le imprese", ha aggiunto. Nel colloquio a Palazzo Chigi spazio anche per la scuola, con “l'importanza di erogare aiuti perle famiglie che hanno bambini a casa con la Dad", ha detto Conte.

Rachele Samo

Rachele Samo

