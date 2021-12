https://it.sputniknews.com/20211213/dirigenza-facebook-la-disinformazione-sul-covid-non-e-colpa-dei-social-14168539.html

Dirigenza Facebook: “La disinformazione sul Covid non è colpa dei social”

Dirigenza Facebook: “La disinformazione sul Covid non è colpa dei social”

La causa della disinformazione sul COVID-19 è da ricercare nella società in cui viviamo e nelle singole scelte delle persone, non nei social, ha affermato... 13.12.2021, Sputnik Italia

In un'intervista pubblicata oggi, lunedì 13 dicembre da Axios, Bosworth ha fatto notare che la libertà di parola a volte può essere pericolosa, specialmente se usata per diffondere disinformazione, tuttavia ogni sana democrazia dovrebbe essere in grado di tollerarla, in quanto è un diritto umano fondamentale."Sono i singoli individui quelli che scelgono di credere o non credere a una cosa. Sono quelli che scelgono di condividere o non condividere una cosa. Non mi sento affatto a mio agio nel dire che alcuni non debbano avere voce perché io non sono d'accordo con quello che dicono, non mi piace quello che hanno scritto", ha detto Bosworth.Alla domanda se le critiche alla vaccinazione COVID-19 sarebbero state le stesse senza i social network, Bosworth ha osservato che Facebook svolge un ruolo significativo nella diffusione di informazioni autorevoli sul COVID-19. Tuttavia, secondo il dirigente, spetta ancora agli utenti decidere se credere a queste informazioni o ascoltare le opinioni personali di altre persone.Bosworth ha ribadito che la disinformazione è principalmente un problema di domanda. Secondo lui, i social network non possono negare alle persone le informazioni che cercano, sottolineando che a un certo punto la responsabilità principale è dell'individuo.

