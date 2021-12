https://it.sputniknews.com/20211213/di-maio-al-consiglio-affari-esteri-ue-massima-attenzione-dallitalia-su-libia-e-afghanistan-14174464.html

Di Maio al Consiglio Affari Esteri Ue: “Massima attenzione dall’Italia su Libia e Afghanistan”

Di Maio al Consiglio Affari Esteri Ue: “Massima attenzione dall’Italia su Libia e Afghanistan”

Anche sicurezza e controllo dei flussi migratori restano prioritarie per Roma con il tema cruciale della lotta al terrorismo, ha detto il ministro degli Esteri... 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T19:49+0100

2021-12-13T19:49+0100

2021-12-13T19:49+0100

libia

luigi di maio

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/14174645_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3243417ad8ea08791cbf96edc06f4e06.jpg

Dopo un weekend di intensi colloqui con i ministri degli Esteri del G7 a Liverpool, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato oggi impegnato a Bruxelles al Consiglio dei ministri degli Affari Esteri dell’Unione europea: all’ordine del giorno un dibattito approfondito sulle relazioni UE-Africa, il dialogo in ambito multilaterale, uno scambio di opinioni sull'Asia centrale, durante il quale il ministro ha illustrato gli esiti della sua missione a Tashkent per la Conferenza Ministeriale Italia-Asia Centrale, e infine la situazione in Afghanistan.“Molti i temi su cui il nostro lavoro va avanti, come l'impegno nel Mediterraneo: la sicurezza e il controllo dei flussi migratori continuano a essere tra le nostre priorità, anche perché legati a un'altra questione centrale, cioè la lotta al terrorismo”.Afghanistan e Libia discussi con il QatarDi Maio, a margine dei lavori del Consiglio ha incontrato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani “con il quale ci siamo confrontati su Afghanistan e Libia, dossier che riguardano da vicino sia l’Italia che l’Europa”.Nel corso della giornata i ministri degli Esteri Ue hanno parlato anche della situazione in Venezuela e degli scenari in Russia, Ucraina, Varosha, Bielorussia ed Etiopia.Sull’escalation al confine tra Russia e Ucraina si sono espressi ieri i ministri del G7 con una dichiarazione finale in cui si chiede una distensione e la descalation militare.

https://it.sputniknews.com/20211212/il-g7-condanna-la-pressione-militare-russa-in-ucraina-usa-e-italia-sostengono-sovranita-kiev-14163529.html

libia

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

libia, luigi di maio, afghanistan