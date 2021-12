Covid, Johnson: "Con variante Omicron rischiamo tantissimi morti"

"So che alcune persone chiederanno se Omicron sia meno grave delle varianti precedenti e se abbiamo davvero bisogno di fare la terza dose di vaccino. E la risposta è sì. Non fate l'errore di pensare che Omicron non possa farvi del male. Può far ammalare gravemente voi e i vostri cari. Abbiamo già visto raddoppiare i ricoveri in una settimana in Sudafrica. E in questo momento abbiamo pazienti con Omicron in ospedale qui nel Regno Unito", ha proseguito il premier.