Covid in Italia, Ricciardi: "L'inverno sarà durissimo"

Secondo il docente universitario il periodo più complicato coinciderà con il mese di gennaio. 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T09:36+0100

Quello che aspetta l'Italia, dove sta iniziando una nuova ondata di Covid-19, sarà un "inverno durissimo.Ad affermarlo in un'intervista a La Stampa è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in merito alla gestione della pandemia.Ricciardi si è per questo motivo detto assolutamente favorevole alla proroga dello stato di emergenza oltre il 31 dicembre:Secondo il consulente del Ministero della Salute, tuttavia, "non basta fare le norme", ma sarà anche necessario "applicarle" con rigidità e fermezza, a partire da "maggiori controlli" sul Super Green pass:L'Italia più avanti degli altri PaesiA preoccupare Ricciardi è soprattutto il mese di gennaio, anche se le misure prese e l'alto tasso di vaccinazione "fanno sì che l’incremento dei casi sia lineare e non esponenziale”.Nel Belpaese invece le misure prese, a partire dal Super Green Pass, passando per la chiusura dei voli e l'accelerazione sui booster di terze dosi "consentono di limitare e rimandare il problema, nella speranza di superare l’inverno senza danni e arrivare a primavera".Le misure per la scuolaPer quanto riguarda le scuole, l'obiettivo dovrebbe essere quello di "vaccinare tutti", ma anche di rinforzare "il sistema di test e tracciamento delle Asl che lavorano con poco personale e attrezzature".In questo senso, secondo Ricciardi si dovrebbe andare verso "test salivari antigenici frequenti oppure test molecolari mirati subito dopo il primo caso", mentre l'isolamento andrebbe gestito "in base al livello di contagio della classe".Obbligo vaccinale necessario?Immancabile, in chiusura, un riferimento alla questione dell'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale.Per il consulente del Ministero della Salute, attualmente tale misura "non è indispensabile", anche tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica.Tuttavia, sottolinea ancora il docente universitario, l'Italia in questo momento si è abituata a cento morti al giorno "che si potrebbero evitare se tutti si vaccinassero”,

