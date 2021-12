https://it.sputniknews.com/20211213/covid-in-italia-il-bollettino-del-13-dicembre-12-172-nuovi-casi-e-98-morti-14174117.html

Covid in Italia, il bollettino del 13 dicembre: 12 172 nuovi casi e 98 morti

Le cifre di lunedì 13 dicembre: in Italia sono stati registrati 12 172 nuovi casi e 98 vittime. 13.12.2021, Sputnik Italia

Secondo i dati del Ministero della Salute sono 290.757 gli attualmente positivi al Covid in Italia, con un incremento di 5.880 unità nelle ultime 24 ore.Ieri i nuovi casi registrati erano stati 19.215, e le vittime 66.Tamponi e tasso di positivitàSono stati 313.536 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività del 4%, in aumento rispetto a domenica, quando su 501.815 tamponi era stato del 3,8%. Terapie IntensiveSono 856 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 27 in più rispetto a domenica.Dall'inizio della pandemia: - i casi totali di Covid-19 in Italia sono 5.238.221- i dimessi e i guariti sono 4.812.53- i morti 134.929

