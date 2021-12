https://it.sputniknews.com/20211213/compagnie-aeree-britanniche-chiedono-a-johnson-di-cancellare-test-covid-per-i-passeggeri-vaccinati-14170372.html

Compagnie aeree britanniche chiedono a Johnson di cancellare test COVID per i passeggeri vaccinati

Il ceo della compagnia di bandiera Sean Doyle si è unito all'appello di altri dirigenti di compagnie aeree britanniche in una lettera concernente la variante Omicron.La scorsa settimana l'aeroporto Londra-Heathrow aveva segnalato il calo della domanda di voli alla luce delle nuove restrizioni introdotte per via della comparsa del ceppo Omicron nel Regno. In particolare, l'aeroporto esorta a permettere ai cittadini del Regno Unito che arrivano dai paesi della 'lista rossa' di autoisolarsi a casa.Dal 7 dicembre, la Gran Bretagna richiede a tutti i viaggiatori che entrano nel Paese di presentare il risultato negativo al test COVID, effettuato non più di 48 ore prima della partenza.Londra in precedenza aveva incluso nella 'lista rossa' alcuni paesi africani, l'ingresso dai quali è vietato a tutti, tranne cittadini della Gran Bretagna e dell'Irlanda. Questi ultimi devono sottoporsi ad una quarantena di dieci giorni in una struttura autorizzata dal governo e fare due tamponi che devono risultare negativi.Si prevede che le misure saranno discusse nuovamente dal governo il 20 dicembre.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il ceppo B.1.1.529 del coronavirus come "preoccupante" e lo ha battezzato Omicron, come la quindicesima lettera dell'alfabeto greco.

