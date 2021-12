https://it.sputniknews.com/20211213/champions-league-le-italiane-pescano-bene-a-nyon-agli-ottavi-juve-sporting-lisbona-e-inter-ajax--14170593.html

Champions League, sorteggio degli ottavi di finale

Champions League, sorteggio degli ottavi di finale

Scampato il pericolo di incontrare già agli ottavi corazzate come Psg, Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco. 13.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-13T13:18+0100

2021-12-13T13:18+0100

2021-12-13T14:10+0100

mondo

italia

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10454237_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_f8bca69b3d76560a8c4f0c1f308aa603.jpg

La Juventus se la dovrà vedere con i portoghesi dello Sporting Lisbona mentre l'Inter sarà chiamata a superare gli olandesi dell'Ajax.E' questo il responso dell'urna di Nyon, dove oggi alle 12.00 si sono tenuti i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022.Degli accoppiamenti piuttosto 'soft', dunque, per le due italiane, che hanno evitato rispettivamente il Paris Saint Germain lato bianconero, ma soprattutto una tra Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco dal lato nerazzurro.Per la Vecchia Signora, poi, ci sarà anche il vantaggio di poter giocare il ritorno in casa allo Juventus Stadium, in virtù del piazzamento al primo posto nel girone eliminatorio.Un lusso che non sarà invece concesso all'Inter, che dopo l'andata a San Siro dovrà cercare di strappare il pass per i quarti ad Amsterdam, nello spettacolare palcoscenico della Johan Cruijff ArenaTra gli altri match spiccano Atletico-Bayern Monaco, ed il confronto tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in PSG-Manchester United.Sorteggio Annullato

https://it.sputniknews.com/20211213/champions-league-sorteggio-da-rifare-juve-e-inter-di-nuovo-nellurna-14171522.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, calcio