Caro bollette, Salvini: "Bisogna trovare più soldi"

Caro bollette, Salvini: "Bisogna trovare più soldi"

Il leader leghista ha proposto di dirottare una parte delle risorse destinate al reddito di cittadinanza per far fronte al caro bollette. 13.12.2021

"Il presidente Draghi ha trovato quasi 4 miliardi per luce e gas, bisogna trovarne di più e in prospettiva continuare a investire sia sul gas che sulle energie alternative e sicure come il nucleare, come sta facendo tutto il resto del mondo".Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini in un intervento su Italia 7 Gold riferito alla questione del caro bollette.La proposta del leader del Carroccio è quella di investire una parte dei 9 miliardi destinati al reddito di cittadinanza "che la cronaca quotidiana ci dice che vengono rubati, per metterli nella lotta al caro bollette".Salvini ha quindi attaccato l'Europa, accusata di chiedere all'Italia di fare cose abbastanza prive di senso come mettere fuori legge auto a benzina e diesel entro il 2035".Il caro bolletteDopo l’ok ai fondi già stanziati nei giorni scorsi nella legge di Bilancio, l’esecutivo è ora a lavoro per trovare le risorse per calmierare i prezzi nel primo trimestre del 2022. Il dato che ha fatto scattare l’allarme è la previsione di aumenti del 40% per famiglie e piccole imprese.

