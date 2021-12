https://it.sputniknews.com/20211213/almeno-un-decesso-per-la-variante-omicron-confermato-nel-regno-unito---boris-johnson-14171167.html

Almeno un decesso per la variante Omicron confermato nel Regno Unito - Boris Johnson

Almeno un decesso per la variante Omicron confermato nel Regno Unito - Boris Johnson

Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato oggi, lunedì 13 dicembre, che è stato confermato che almeno un paziente è morto dopo essere stato infettato... 13.12.2021, Sputnik Italia

Il Regno Unito in precedenza aveva alzato il livello di allerta per il coronavirus a quattro a causa della rapida diffusione della nuova variante di Omicron nel paese. Poco dopo, il primo ministro Boris Johnson ha invitato i britannici a sottoporsi alla dose di richiamo del vaccino il prima possibile, poiché il Regno Unito "sta affrontando un'emergenza".Il primo ministro ha sottolineato che "la cosa migliore che possiamo fare è sottoporci tutti al richiamo", facendo eco al sentimento che ha avuto quando il livello di allerta COVID nel Regno o è stato portato a quattro a causa della diffusione del ceppo Omicron.Domenica, Johnson ha lanciato l'allarme, affermando che il Regno Unito sta ora "affrontando un'emergenza" mentre la nuova variante sta attraversando il paese. Per affrontare il nuovo focolaio, il Primo Ministro ha presentato un ambizioso piano di vaccinazione. Il suo nuovo obiettivo prevede che tutti coloro che hanno più di 18 anni in Inghilterra possano beneficiare di una dose di richiamo prima della fine dell'anno.Per raggiungere questo obiettivo, Johnson ha affermato che 42 squadre militari sarebbero state schierate in ogni regione per aiutare gli sforzi di vaccinazione. Oltre a questo, l'orario di lavoro negli ambulatori vaccinali sarà esteso e saranno disponibili più appuntamenti.Attualmente, nel Regno Unito sono stati confermati circa 3.137 casi di Omicron, dopo che domenica sono stati registrati 1.239 casi aggiuntivi record. Il segretario alla salute Sajid Javid ha dichiarato in precedenza a Sky News che "circa 10 persone sono state ricoverate” in ospedale nel paese a causa del nuovo ceppo di coronavirus.

